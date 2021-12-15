Россиянам раскрыли схемы обмана при сделках с жильем

Риелтор Ярослав Кобаладзе раскрыл самые распространенные схемы обмана клиентов в сфере недвижимости. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Одна из уловок заключается в том, что покупателю показывают квартиру с мебелью и техникой, которые якобы включены в стоимость. После покупки и техника, и мебель из жилья исчезают или заменяются гораздо более дешевой. Оспорить такую сделку не получится, ведь в договоре купли-продажи о содержимом квартиры ничего не сказано, а все обещания были даны на словах.

Другая популярная схема при сделках с жильем — на наиболее известных площадках по продаже недвижимости вывешиваются предложения квартир по привлекательным ценам. После звонка риелтор сообщает, что это жилье уже продано, но можно подобрать похожий вариант — за комиссию. Неприятный запах в квартире специалисты по недвижимости часто пытаются скрыть за ароматом кофе или варенья.

Риелторы обманывают и собственников. Специалист по недвижимости может позвонить продавцу, представиться покупателем из другого города и предупредить о визите своего риелтора. После этого риелтор приходит смотреть квартиру, договаривается о скидке, делает фото и видео для клиента, а потом недвижимость без ведома собственникам появляется на площадках объявлений по цене гораздо ниже заявленной владельцем.

Также иногородним клиентам часто показывают 5-6 «убитых» квартир по низкой цене, а затем квартиру с хорошим ремонтом, но по цене выше рынка, о чем не предупреждают потенциального покупателя. Клиенты иногда на контрасте решают приобрести последний вариант. Обмануть могут и при аренде недвижимости: сначала для жильцов создаются невыносимые условия, а затем, если они решают съехать раньше прописанного в договоре срока, то теряют депозит и комиссию.