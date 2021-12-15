Ученые рассказали об опасности перекреста гриппа и COVID

«И грипп, и коронавирус дают слишком разнообразную симптоматику, чтобы по ним можно было сказать, что эта инфекция смешанная. Какие именно возбудители объясняют заболевание у человека, может показать только лаборатория, те же ПЦР-тесты, молекулярно-генетическая диагностика. Но смешение инфекций не исключает более тяжелого протекания, тем более, что и при гриппе, и при коронавирусе присутствует поражение сосудов, и здесь возможно взаимное отягощение», — подчеркнул Владимир Тимошилов.