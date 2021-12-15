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50 минут назад

Суд отменил приговор «лимонадному отравителю» Сабанову

Московский городской суд отменил приговор и отправил на пересмотр дело «лимонадного отравителя» Мурата Сабанова, который опаивал и грабил случайных знакомых в центре Москвы. Об этом пишет РЕН ТВ.

Суд отменил приговор «лимонадному отравителю» Сабанову
Фото: ТАССТАСС

Апелляции на приговор Басманного суда Москвы в отношении Сабанова рассмотрел Московский городской суд.

«Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор районного суда и уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», - пояснили в пресс-службе суда.

При этом Сабанов останется под стражей до 15 марта 2022 года.

Ранее суд признал уроженца Кабардино-Балкарии виновным в разбое в особо крупном размере, краже и мошенничестве с использованием платежных карт и приговорил к 16 годам лишения свободы. Также с Сабанова должно было быть взыскано около 1,85 млн рублей в пользу потерпевших.

Было установлено, что Сабанов в центре Москвы, в районе Чистых и Патриарших прудов, знакомился с подвыпившими людьми. Он предлагал им попробовать лимонад или угощал водой, при этом в бутылки подсыпал психотропные вещества.

Жертвы преступления рассказали «Московскому комсомольцу», что после встречи с «лимонадным отравителем» долго лечились, а некоторые даже попадали в реанимацию.

«В коме был три дня. Достаточно сильно подорвал здоровье. Сначала больница, потом долго ходил по врачам. Мозг не пострадал, к счастью», - отметил один из потерпевших.

Общество,Мурат Сабанов,Мосгорсуд,Московский комсомолец,РЕН ТВ,
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