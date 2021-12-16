У больных с омикроном заметили неожиданные симптомы

Новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает два неожиданных симптома. Врачи выяснили это в Южно-Африканской Республике, где штамм стал уже доминирующим, сообщает The Telegraph.

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Исполнительный директор Discovery Health, крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР, доктор Райан Ноах заявил, что у пациентов с «омикроном» отмечены боли в пояснице и першение в горле. Он сослался на анализ данных почти 78 тысяч случаев. При этом выяснилось также, что заразившиеся «омикроном» попадают в больницы на 23% реже, чем те, у кого выявлен «дельта»-штамм.

Издание подчеркнуло, что более лёгкая форма заболевания не означает, что «омикрон» менее опасен.

Несколько уровней иммунитета, приобретённого как в результате инфекции, так и вакцинации, вероятно, сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания, — поясняется в публикации.