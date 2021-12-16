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10 минут назад

The Telegraph: у больных с «омикроном» замечены два неожиданных симптома

Новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает два неожиданных симптома. Врачи выяснили это в Южно-Африканской Республике, где штамм стал уже доминирующим, сообщает The Telegraph.

У больных с омикроном заметили неожиданные симптомы
Фото: ReutersReuters

Исполнительный директор Discovery Health, крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР, доктор Райан Ноах заявил, что у пациентов с «омикроном» отмечены боли в пояснице и першение в горле. Он сослался на анализ данных почти 78 тысяч случаев. При этом выяснилось также, что заразившиеся «омикроном» попадают в больницы на 23% реже, чем те, у кого выявлен «дельта»-штамм.

Издание подчеркнуло, что более лёгкая форма заболевания не означает, что «омикрон» менее опасен.

Названа угроза опаснее омикрон-штамма

Несколько уровней иммунитета, приобретённого как в результате инфекции, так и вакцинации, вероятно, сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания, — поясняется в публикации.

Ранее стало известно, что «омикрон» в результате значительного мутационного сдвига получил способность проникать в организм грызунов, которые являются переносчиками чумы. Проникновение происходит на клеточном уровне, выяснили учёные. Они отметили, что, похоже, штамм получил возможность связываться с рецепторами ACE2 грызунов.

Общество,Daily Telegraph,
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