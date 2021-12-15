В России выявлено 28 363 случая COVID

28 363 новых случая COVID-19 подтвердили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 10 103 160.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+2459), второе место занимает Санкт-Петербург (+2055), третье место — Московская область (+1739). На четвертой и пятой строчке находятся Красноярский (+715) и Краснодарский (+687) соответственно.

В список субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки вошли Калмыкия (0,05%), Тыва (0,06%) и Удмуртия (0,1%).

Подтверждено еще 1 142 летальных исхода, из которых 87 в Москве, 59 в Московской области и 59 в Санкт-Петербурге. Общее число смертей больных от коронавируса достигло 292 891.