Пока вы спали: подготовка Киева к осаде и энергокризис в Прибалтике

Фото: Reuters Reuters

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Киев готовится к осаде

В Киеве провели проверку бомбоубежищ и намерены вести разъяснительную работу населением, чтобы жители столицы знали, как себя вести в случае «обстрела» российскими войсками. Об этом пишет «Независимая газета».

В свою очередь замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила об усилении прикрытия с воздуха мостов, электростанций и других объектов инфраструктуры страны. По ее словам, «подразделения Воздушных сил ВСУ круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины».

Цена на электричество в Прибалтике бьет рекорды

По данным Elektrum Lietuva, на минувшей неделе стоимость электричества в трех прибалтийских странах выросла на 20%. При этом 7 декабря в Латвии оптовые цены на электроэнергию превысили знаковую отметку в 1000 евро за мегаватт•час, сообщает «Взгляд».

На фоне роста потребления электроэнергии и цен на нее страны Прибалтики рассматривают в качестве источника дополнительного источника поставок Россию. При этом намерении Литвы, Эстонии и Латвии подстраховать свои энергетические системы с восточной стороны тут же вызвали критику на Украине.

ЕС использует «Восточное партнерство» для поддержки Украины

Ожидается, что в итоговую декларацию саммита программы Евросоюза «Восточное партнерство», который пройдет 15 декабря в Брюсселе, будет включена тема «дестабилизирующей политики» России и подан «ясный сигнал» о солидарности с Украиной. Об этом со ссылкой на источники пишет «Независимая газета».

При этом Армения, и Азербайджан планируют использовать встречу в Брюсселе для двусторонних контактов, связанных с конфликтом в Карабахе и вокруг него.

Черноморский флот усилят кораблями

Минобороны России планирует к Новому году усилить Черноморский флот, перебросив в регион суда «Всеволод Бобров», «Георгий Курбатов», «Спасатель Василий Бех», а также подводную лодку проекта 636.3 «Краснодар». Об этом со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что усиление флота связано с возросшей нагрузкой, так как в последнее время в акваторию Черного моря все чаще заходят корабли стран НАТО.

ЕЦБ может обострить экономические проблемы в ЕС

Европейскому регулятору на фоне роста инфляции в еврозоне, скорее всего, предстоит объявить о завершении экстренной программы выкупа активов (PEPP). При этом позволить себе поднять ставку Европейский центральный банк вряд ли сможет, так как это поднимет вопрос о платежеспособности крупнейших стран-должников ЕС, пишут «Известия».