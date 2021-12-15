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1 час назад

Россиянам стала доступна отсрочка для покупки билетов на поезд

Россиянам стала доступна услуга покупки билетов на поезд с отсрочкой до 14 дней. Такую опцию предложил сервис поездок и путешествий «Туту.ру».

Россиянам стала доступна отсрочка для покупки билетов на поезд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, россияне могут оформить билет в приложении или на сайте сервиса и выкупить его в течение 14 дней, однако оплата должна быть произведена не позднее чем за три дня до поездки. Если турист передумал ехать, аннулировать путешествие разрешается без дополнительных трат.

Воспользоваться услугой можно с момента открытия продаж билетов на направление и вплоть до трех дней до отправления. Акция распространяется на все поезда по России при покупке билета в одну сторону, стоимость опции 99 рублей.

Отмечается, что услуга будет востребована теми, кто хочет успеть купить билет по максимально привлекательной цене и на лучшие места, но не уверен в точной дате поездки. Кроме того, предложение выгодно в случае с динамическим ценообразованием, когда стоимость путешествия может неожиданно вырасти на несколько сотен или тысяч рублей.

«Сейчас все еще сильно влияние пандемии, и планы могут поменяться в любой момент. Также это актуально для поездок с друзьями, когда нужно время, чтобы определиться», — прокомментировал руководитель направления «Ж/д билеты» Александр Сисев.

Ранее в декабре россияне раскрыли, чем они будут заниматься в нерабочие дни с 31 декабря по 9 января. Так, большинство участников исследования (27 процентов) признались, что планируют поехать на зимние праздники к родственникам или друзьям.

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