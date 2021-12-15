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2 часа назад

В Керчи из-за аварии ограничили водоснабжение

Водоснабжение Керчи в среду ограничено из-за аварии на центральном водоводе водоочистной станции, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Святослав Брусаков.

В Керчи из-за аварии ограничили водоснабжение
Фото: ТАССТАСС

"В связи с тем, что произошла авария на центральном водоводе водоочистной станции города Керчи, с 10:00 будет ограничено водоснабжение города. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период", - написал Брусаков.

На странице предприятия "Вода Крыма" во "ВКонтакте" сообщается, что "в связи с выходом из строя запорной арматуры <…> на водопроводных очистных сооружениях города Керчи 15 декабря с 9:00 возможны перебои и полное отсутствие водоснабжения в микрорайонах города".

Также сообщается, что при проведении строительных работ на улице Буденного в Керчи подрядной организацией был поврежден участок водопроводной сети, ограничено водоснабжение домов. Организован подвоз питьевой воды.

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