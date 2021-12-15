В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
59 минут назад

Москвичей возмутило разрушение станции «Динамо»

Москвичка пожаловалась на подтопление станции метро «Динамо». В Facebook-сообществе «Район Аэропорт / Петровский парк и окрестности» она опубликовала снимки увеличившихся подтеков на стенах и потолках станции.

Москвичей возмутило разрушение станции «Динамо»
Фото: ТАССТАСС

«"Динамо". Все хуже и хуже. Ремонта не наблюдается…», — подписала женщина свою публикацию.

Комментаторы согласились с автором и отметили, что новые станции метро в столице строят, а вот за состоянием старых совсем не следят.

«Я думаю, что руководство метрополитена понятия не имеет, что делать», «Там потоком не хлынет, смывая людей?», — писали подписчики.

Одна из пользовательниц также опечалилась, что таким образом Москва постепенно теряет уникальную архитектуру.

Напомним, что незначительные подтопления на станции метро «Динамо» посетители замечали и ранее, однако тогда их вред был не настолько заметен. Известно, что проблемы с водой под землей усугубились после того, как рабочие начали делать переход на станцию «Петровский парк».

В связи с тем, что в этом районе протекает множество подземных рек, во время строительных работ раскопали одну из них, из-за чего на станцию и хлынула вода.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители