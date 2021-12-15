Москвичей возмутило разрушение станции «Динамо»

Москвичка пожаловалась на подтопление станции метро «Динамо». В Facebook-сообществе «Район Аэропорт / Петровский парк и окрестности» она опубликовала снимки увеличившихся подтеков на стенах и потолках станции.

Фото: ТАСС ТАСС

«"Динамо". Все хуже и хуже. Ремонта не наблюдается…», — подписала женщина свою публикацию.

Комментаторы согласились с автором и отметили, что новые станции метро в столице строят, а вот за состоянием старых совсем не следят.

«Я думаю, что руководство метрополитена понятия не имеет, что делать», «Там потоком не хлынет, смывая людей?», — писали подписчики.

Одна из пользовательниц также опечалилась, что таким образом Москва постепенно теряет уникальную архитектуру.

Напомним, что незначительные подтопления на станции метро «Динамо» посетители замечали и ранее, однако тогда их вред был не настолько заметен. Известно, что проблемы с водой под землей усугубились после того, как рабочие начали делать переход на станцию «Петровский парк».