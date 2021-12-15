В российском регионе начнут платить прошедшим вакцинацию

С 20 декабря 202021 года до 1 марта 2022 года в Хабаровском крае будут платить по две тысячи рублей вакцинированным пенсионерам старше 60 лет. Об этом написал губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

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По его словам, это решение было принято для поддержки старшего поколения. Социальные службы Хабаровского края будут присылать денежные средства на карту МИР или другими способами в течение двух недель после прохождения полного курса вакцинации.

Губернатор рассказал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в крае остается напряженной. На оперативном штабе было принято решение, что местные жители старше 60 лет, которые по каким-либо причинам не вакцинировались от COVID-19, должны уйти на самоизоляцию до конца декабря. Новое правило будет действовать с 15 по 30 декабря. Ранее самоизоляция была обязательна только неработающим пожилым людям без прививки. Известно, что в группе граждан старше 60-ти иммунизацию прошли только 55,8% местных жителей.

«Больше всего беспокоит здоровье тех, кто старше 60 лет. Они тяжелее всех переносят COVID», — отметил глава Хабаровского края.