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1 час назад

Южнокорейский производитель молока сравнил женщин с коровами. Видео

Южнокорейская компания Seoul Milk выпустила спорную рекламу, в которой девушек сравнивают с коровами. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

На кадрах рекламы видно, как натуралист натыкается на стадо девушек и начинает их снимать. Голос за кадром поясняет, что они пьют чистую воду из родников, питаются экологически чистой пищей и живут в спокойной обстановке. Но в один момент мужчина на месте женщин обнаруживает коровок.

Стоит отметить, что в Корее метафору осудили, компания удалила рекламу и принесла извинения.

Общество,Видео,
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