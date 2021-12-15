На кадрах рекламы видно, как натуралист натыкается на стадо девушек и начинает их снимать. Голос за кадром поясняет, что они пьют чистую воду из родников, питаются экологически чистой пищей и живут в спокойной обстановке. Но в один момент мужчина на месте женщин обнаруживает коровок.