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1 час назад

В омикроне увидели предвестника окончания пандемии

Распространяющийся в мире омикрон-штамм коронавируса может быть предвестником окончания пандемии, считает вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков, пишет «Лента.ру».

В омикроне увидели предвестника окончания пандемии
Фото: ReutersReuters

«Омикрон менее болезнетворный, он дает более мягкое течение, даже у больных, которые не вакцинированы, в целом, протекает более мягко», — сказал Чумаков в эфире телеканала «Россия-24».

По его мнению, причина в том, что омикрон-штамм прошел определенную аттенуацию — ослабление вируса.

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Чумаков считает, что в ближайшее время рост заболеваемости из-за омикрона может значительно усилиться, при этом тяжесть заболевания будет уменьшаться.

Ранее Чумаков рассказал, что коронавирус должен пройти две фазы эволюции, по окончанию которых инфекция потеряет свою патогенность и примет форму сезонных инфекций, пишет Ura.ru.

Общество,РАН,РИА Ura.ru,Lenta.ru,
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