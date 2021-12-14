В омикроне увидели предвестника окончания пандемии

Распространяющийся в мире омикрон-штамм коронавируса может быть предвестником окончания пандемии, считает вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков, пишет «Лента.ру».
«Омикрон менее болезнетворный, он дает более мягкое течение, даже у больных, которые не вакцинированы, в целом, протекает более мягко», — сказал Чумаков в эфире телеканала «Россия-24».
По его мнению, причина в том, что омикрон-штамм прошел определенную аттенуацию — ослабление вируса.
Чумаков считает, что в ближайшее время рост заболеваемости из-за омикрона может значительно усилиться, при этом тяжесть заболевания будет уменьшаться.
Ранее Чумаков рассказал, что коронавирус должен пройти две фазы эволюции, по окончанию которых инфекция потеряет свою патогенность и примет форму сезонных инфекций, пишет Ura.ru.