В России пересчитают неофициально переболевших COVID-19

«Не все граждане, которые есть в системе, на данный момент времени имеют ПЦР-тесты после 1 января 2021 года. У нас есть общий массив данных, нам надо его разобрать. Сейчас уже четко можно сказать, что граждане просто не обращались в медицинские организации, болели дома, а некоторые, мягко говоря, скрывали свое заболевание, и мы с вами это отлично знаем», — заявила Татьяна Голикова журналистам ТАСС.