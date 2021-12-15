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15 минут назад

Голикова: в России пересчитают неофициально переболевших COVID-19

В России необходимо пересчитать переболевших COVID-19, чтобы отследить реальную статистику, ведь многие не обращались за медицинской помощью. Сдача теста на антитела, а также получение сертификата переболевшего в случае подтверждения перенесенной болезни будут добровольными, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

В России пересчитают неофициально переболевших COVID-19
Фото: URA.RUURA.RU

«Не все граждане, которые есть в системе, на данный момент времени имеют ПЦР-тесты после 1 января 2021 года. У нас есть общий массив данных, нам надо его разобрать. Сейчас уже четко можно сказать, что граждане просто не обращались в медицинские организации, болели дома, а некоторые, мягко говоря, скрывали свое заболевание, и мы с вами это отлично знаем», — заявила Татьяна Голикова журналистам ТАСС.

По ее словам, это будет своего рода амнистией, «и каждый такую амнистию проведет по собственному желанию». Сейчас в планах государства стоит задача провести масштабный медицинский анализ для уточнения граждан, которые переболели коронавирусом.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что в коронавирусные сертификаты включат данные о медицинских отводах — временных или постоянных. Кроме того, вице-премьер поручила внести правки в закон о выдаче сертификатов тем, кто привит иностранными вакцинами или «Спутником V». Таким гражданам сертификат будет выдаваться на полгода.
Общество,Татьяна Голикова,ИТАР-ТАСС,
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