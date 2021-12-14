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45 минут назад

В COVID-сертификаты добавят новый пункт

В COVID-сертификаты включат данные о медотводе, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме.

Она рассказала, что сведения о наличии противопоказаний для прививки появятся в сертификатах в скором времени.

«Кроме данных о проведенной вакцинации, этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе — либо временном, либо постоянном», - приводит РИА «Новости» слова вице-премьера.

Сертификат дополнят штрих-кодом для защиты от подделки, добавила вице-премьер.

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3 декабря газета «Известия» писала, что к середине декабря Минздрав должен подготовить расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. По словам источников, перечень оснований для медотводов будет коррелировать со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату.

В настоящее время противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет.

Общество,Видео,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,Госдума,газета "Известия",РИА Новости,
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