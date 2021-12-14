В COVID-сертификаты добавят новый пункт

В COVID-сертификаты включат данные о медотводе, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме.

Она рассказала, что сведения о наличии противопоказаний для прививки появятся в сертификатах в скором времени.

«Кроме данных о проведенной вакцинации, этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе — либо временном, либо постоянном», - приводит РИА «Новости» слова вице-премьера.

Сертификат дополнят штрих-кодом для защиты от подделки, добавила вице-премьер.

3 декабря газета «Известия» писала, что к середине декабря Минздрав должен подготовить расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. По словам источников, перечень оснований для медотводов будет коррелировать со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату.