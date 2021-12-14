В Госдуме одобрили проект о QR-кодах в общественных местах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил к первому чтению законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Фото: Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что совет нижней палаты парламента снял проект о введении QR-кодов на транспорте с рассмотрения. Политик напомнил о словах президента России Владимира Путина.

Лидер РФ, комментируя законопроект о QR-кодах, подчеркивал, что в данном вопросе малейшие неверные решения будут ограничивать права и свободы россиян. Именно по этим причинам Госдума приняла соответствующее решение, уточнил Володин.