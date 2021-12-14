Пушкина отреагировала на решение ЕСПЧ по Грачевой

«В России ничего не делается для защиты жертв домашнего насилия. Мы рапортуем со всех трибун, что у нас все замечательно! И статистику МВД показывает соответствующую. Только телефоны наши — тех, кто не бросает эту тему — разрываются от криков о помощи», - сказала Пушкина «Ленте.ру».