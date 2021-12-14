Пушкина отреагировала на решение ЕСПЧ по Грачевой

В России необходимо срочно принять закон о домашнем насилии, заявила телеведущая и общественный деятель Оксана Пушкина, комментируя решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о присуждении компенсации Маргарите Грачевой, которой муж отрубил руки.
«В России ничего не делается для защиты жертв домашнего насилия. Мы рапортуем со всех трибун, что у нас все замечательно! И статистику МВД показывает соответствующую. Только телефоны наши — тех, кто не бросает эту тему — разрываются от криков о помощи», - сказала Пушкина «Ленте.ру».
Ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить Маргарите Грачевой компенсацию в размере 370 тысяч евро. ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении запрета на применение пыток, бесчеловечного или унижающее достоинство обращения или наказания. Еще три пострадавшие от домашнего насилия россиянки должны получить по 20 тысяч евро.
В решении суда говорится, что в российской правовой системе нет определения «семейное насилие», и случаи этих женщин показали, что российские власти не рассматривали насилие в семье как причину для вмешательства и не приложили усилий, чтобы обезопасить жертв.