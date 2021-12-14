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14 минут назад

Пушкина отреагировала на решение ЕСПЧ по Грачевой

В России необходимо срочно принять закон о домашнем насилии, заявила телеведущая и общественный деятель Оксана Пушкина, комментируя решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о присуждении компенсации Маргарите Грачевой, которой муж отрубил руки.

«В России ничего не делается для защиты жертв домашнего насилия. Мы рапортуем со всех трибун, что у нас все замечательно! И статистику МВД показывает соответствующую. Только телефоны наши — тех, кто не бросает эту тему — разрываются от криков о помощи», - сказала Пушкина «Ленте.ру».

Ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить Маргарите Грачевой компенсацию в размере 370 тысяч евро. ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении запрета на применение пыток, бесчеловечного или унижающее достоинство обращения или наказания. Еще три пострадавшие от домашнего насилия россиянки должны получить по 20 тысяч евро.

Лишившаяся кистей Грачева рассказала, куда потратит €370 тысяч от ЕСПЧ

В решении суда говорится, что в российской правовой системе нет определения «семейное насилие», и случаи этих женщин показали, что российские власти не рассматривали насилие в семье как причину для вмешательства и не приложили усилий, чтобы обезопасить жертв.

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