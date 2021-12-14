Мигрантам запретили водить такси в российском регионе

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) мигрантам, работающим по патенту, запретили в 2022 году продавать алкоголь и водить такси. Также они не смогут получить патент на работу в общепите, торговать табачными изделиями, производить детское питание, быть водителями междугородних автобусов и преподавать. Компании и ИП должны урегулировать вопросы с мигрантами до 1 января 2022 года.