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31 минуту назад

В российском регионе мигрантам запретили продавать алкоголь и водить такси

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) мигрантам, работающим по патенту, запретили в 2022 году продавать алкоголь и водить такси. Также они не смогут получить патент на работу в общепите, торговать табачными изделиями, производить детское питание, быть водителями междугородних автобусов и преподавать. Компании и ИП должны урегулировать вопросы с мигрантами до 1 января 2022 года.

Мигрантам запретили водить такси в российском регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В постановлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой перечислены следующие отрасли, запрещённые для найма мигрантов:

  • производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
  • розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах;
  • розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах;
  • перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении;
  • деятельность легкового такси;
  • работа в общепите;
  • образование.

Компаниям, работающим в данных отраслях, запрещено привлекать «иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», сказано в документе.

В апреле 2020 года уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова предложила сократить число мигрантов, которые работают в регионе. По её мнению, в условиях кризиса первоочередная задача — обеспечение работой самих жителей округа.

Общество,Наталья Комарова,
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