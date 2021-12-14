Мигрантам запретили водить такси в российском регионе

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) мигрантам, работающим по патенту, запретили в 2022 году продавать алкоголь и водить такси. Также они не смогут получить патент на работу в общепите, торговать табачными изделиями, производить детское питание, быть водителями междугородних автобусов и преподавать. Компании и ИП должны урегулировать вопросы с мигрантами до 1 января 2022 года.
В постановлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой перечислены следующие отрасли, запрещённые для найма мигрантов:
Компаниям, работающим в данных отраслях, запрещено привлекать «иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», сказано в документе.
В апреле 2020 года уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова предложила сократить число мигрантов, которые работают в регионе. По её мнению, в условиях кризиса первоочередная задача — обеспечение работой самих жителей округа.