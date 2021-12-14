В России создадут федеральный "Санитарный щит"

Почти 100 пунктов пропуска через российскую границу с 2022 года оснастят автоматической системой пропуска пассажиров, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
«С 2022 года с января начинается реализация федерального проекта «Санитарный щит», в рамках которого 99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных прибывающих на территорию Российской Федерации. Второй блок - это своевременная профилактика, включая повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления коронавируса», - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, «Санитарный щит» — это система противодействия инфекциям, которая позволяет свести к минимуму их проникновение на территории страны.
В оборудованных системой пунктах пропуска можно будет протестировать экспресс-методами всех въезжающих на территорию РФ. В ведомстве заверяют, что это не создаст новые барьеры или препятствия для людей - они будут работать только против инфекций.