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51 минуту назад

Охотовед рассказал, как в лесу спастись от медведя

Находясь в лесу, при встрече с медведем необходимо постоянно шуметь. Тогда животное, услышав приближение постороннего существа, просто уйдет. Об этом рассказал охотовед Валерий Кузенков, пишут «Невские новости».

Охотовед рассказал, как в лесу спастись от медведя
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Кузенкова, бурый медведь для человека представляет гораздо большую опасность, чем волк.

«Он уже и людей поедает, кладбища раскапывает, трупы ест, он нападает на лосей, на кабанов. Бурого медведя, по данным Минприроды, сегодня в России порядка 300 тысяч, то есть в два раза больше, чем волков», — рассказал Кузенков.

Он отметил, что нужно усвоить одно простое правило: в лесу, необходимо постоянно шуметь. Медведь, услышав приближение постороннего существа, просто уйдет и не будет атаковать. А вот при внезапной встрече со зверем человеку поможет только чудо.

«Если медведь пойдет в нападение, только стрелять. Никаких других вариантов. Нельзя кричать, убегать, визжать. Если пошел в нападение, только защищаться, если есть чем. Если нет, просто ложиться на землю и закрывать голову руками. Он порвет, потаскать может, были такие случаи, что люди оставались живы. Лезть на деревья, кстати, тоже бессмысленно — медведи по ним отлично лазают», — объяснил Кузенков.

Медведь, по его словам, также может напасть даже на предупредившего о своем появлении человека, если он ранен или если рядом находится добыча медведя либо медвежонок.

Общество,Валерий Кузенков,
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