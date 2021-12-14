Охотовед рассказал, как в лесу спастись от медведя

«Если медведь пойдет в нападение, только стрелять. Никаких других вариантов. Нельзя кричать, убегать, визжать. Если пошел в нападение, только защищаться, если есть чем. Если нет, просто ложиться на землю и закрывать голову руками. Он порвет, потаскать может, были такие случаи, что люди оставались живы. Лезть на деревья, кстати, тоже бессмысленно — медведи по ним отлично лазают», — объяснил Кузенков.