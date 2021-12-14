Охотовед рассказал, как в лесу спастись от медведя

Находясь в лесу, при встрече с медведем необходимо постоянно шуметь. Тогда животное, услышав приближение постороннего существа, просто уйдет. Об этом рассказал охотовед Валерий Кузенков, пишут «Невские новости».
По словам Кузенкова, бурый медведь для человека представляет гораздо большую опасность, чем волк.
«Он уже и людей поедает, кладбища раскапывает, трупы ест, он нападает на лосей, на кабанов. Бурого медведя, по данным Минприроды, сегодня в России порядка 300 тысяч, то есть в два раза больше, чем волков», — рассказал Кузенков.
Он отметил, что нужно усвоить одно простое правило: в лесу, необходимо постоянно шуметь. Медведь, услышав приближение постороннего существа, просто уйдет и не будет атаковать. А вот при внезапной встрече со зверем человеку поможет только чудо.
«Если медведь пойдет в нападение, только стрелять. Никаких других вариантов. Нельзя кричать, убегать, визжать. Если пошел в нападение, только защищаться, если есть чем. Если нет, просто ложиться на землю и закрывать голову руками. Он порвет, потаскать может, были такие случаи, что люди оставались живы. Лезть на деревья, кстати, тоже бессмысленно — медведи по ним отлично лазают», — объяснил Кузенков.
Медведь, по его словам, также может напасть даже на предупредившего о своем появлении человека, если он ранен или если рядом находится добыча медведя либо медвежонок.