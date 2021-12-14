Голикова рассказала о заразности омикрон-штамма

«По оценкам мировых экспертов в Южно-Африканской Республике каждый пациент с омикроном может заразить 3-3,5 человека, по варианту дельта этот показатель составлял 0,8. Сейчас мы вместе с учеными продолжаем изучение нового штамма коронавируса и, безусловно, будем корректировать свои меры реагирования, следя за развитием ситуации», — сказала Голикова.