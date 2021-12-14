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12 минут назад

Голикова рассказала о заразности омикрон-штамма

По оценкам экспертов в ЮАР каждый пациент с омикрон-штаммом коронавируса способен заразить 3-3,5 человека. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Голикова рассказала о заразности омикрон-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По оценкам мировых экспертов в Южно-Африканской Республике каждый пациент с омикроном может заразить 3-3,5 человека, по варианту дельта этот показатель составлял 0,8. Сейчас мы вместе с учеными продолжаем изучение нового штамма коронавируса и, безусловно, будем корректировать свои меры реагирования, следя за развитием ситуации», — сказала Голикова.

Вице-премьер напомнила, что в России уже зафиксировали первые случаи заболевания омикроном.

«У нас завоз этого штамма произошел от граждан РФ, которые возвращались из ЮАР и других государств. Мы своевременно приняли меры по нераспространению, изолировали прибывших граждан. В обсерваторах Московской области сейчас находится 177 россиян, у 16 из них обнаружен омикрон-штамм», — пояснила Голикова.

По ее словам, данные цифры свидетельствуют о «высокой контагиозности нового варианта коронавируса и, как следствие, необходимости продолжения ограничительных мероприятий на наступающих новогодних праздниках».

Общество,Татьяна Голикова,Владимир Путин,
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