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23 минуты назад

Попова объяснила появление новых штаммов в ЮАР

В ЮАР складываются особые условия для мутирования коронавируса и появления новых штаммов, поскольку значительная часть населения этой страны заражена вирусом иммунодефицита человека. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

Попова объяснила появление новых штаммов в ЮАР
Фото: ReutersReuters

"К сожалению, 20% поражено вирусом иммунодефицита человека, в такой среде складываются особые условия для формирования новых штаммов коронавируса", - заявила Попова на круглом столе "О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля" в Совете Федерации.

Она обратила внимание, что из всех сегодня известных вариантов коронавируса, три пришли в Россию именно из ЮАР.

По словам Поповой, российские эксперты, которые 14 декабря начали работу в ЮАР, должны получить нужные сведения, чтобы разрешить ситуацию "на дальних подступах".

Ранее стало известно, что российские специалисты по поручению президента России Владимира Путина, прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19.

"Самолет с группой специалистов Минздрава России, направленных в ЮАР по поручению президента России Владимира Путина, прибыл в Йоханнесбург", - сказано в сообщении пресс-службы Минздрава.

Общество,Анна Попова,Владимир Путин,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,Совет Федерации,РИА Новости,
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