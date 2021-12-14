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31 минуту назад

«Лента.ру» обновила дизайн и улучшила алгоритм рекомендаций

Десктопная версия отражает тренд медиапотребления на вариативность контента

«Лента.ру» обновила дизайн и улучшила алгоритм рекомендаций
Фото: «Лента.ру»«Лента.ру»

«Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) обновила десктопную версию, сделав её более удобной для читателей. Основные изменения затронули главную страницу.

Видео дня

Более 54% просмотров и 27% уникальных пользователей на десктопе «Лента.ру» собирает через прямые заходы на главную страницу, что является самым высоким показателем в Рунете*. В новом дизайне она стала визуально больше, избавившись от бокового меню, которое теперь выпадает по клику в левом углу шапки сайта. Свободное место занял актуальный новостной контент: в блоке «Последние новости» увеличено количество материалов до 13, а «Главные новости» теперь иллюстрированы и дополнены цветовым выделением ключевых инфоповодов.

Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру» и директор по развитию медиа Rambler&Co, видит ключевой задачей редизайна сохранение и улучшение тех пользовательских сценариев, к которым десятки миллионов читателей привыкли за долгие годы ежедневного использования. «Мы выбрали путь «мягкого обновления»: расширили новостные блоки, так как аудитория в первую очередь обращает внимание именно на них, перестроили блок с лонгридами, которые являются нашим ключевым отличием от других изданий».

На сайте появились два новых блока — «Популярное» и «Популярные видео». В первом расположены самые читаемые лонгриды за две недели – они обогащены форматами, которые делают длинные тексты доступнее и понятнее за счёт выделения ключевых тезисов, цифр и детального разбора сложной информации.

Раздел «Популярные видео» появился в ответ на увеличение потребления видео и интереса к нему со стороны новой аудитории и предлагает самые актуальные на данный момент ролики. По словам Владимира Тодорова, в оба блока добавлена алгоритмическая выдача: «Лента.ру» уделяет большое внимание развитию видео в периметре сайта. У нас уже есть более 150 фирменных роликов-эксплейнеров, в простой и понятной форме объясняющих ключевые информационные поводы. Мы видим рост востребованности этого формата, поэтому с помощью нового алгоритма демонстрируем аудитории наиболее релевантные и интересные видео собственного производства».

* – (по данным LiveInternet, 2021)

Общество,Владимир Тодоров,Рамблер,Lenta.ru,
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