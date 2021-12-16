В центре Гамалеи оценили риск распространения омикрона

Вероятность распространения омикрон-штамма коронавируса в России высока. Об этом заявил замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует РИА Новости.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

Логунов считает, что из-за активного распространения омикрон-штамма необходимо принимать законы, которые смогут обезопасить россиян. Он рассказал, что в Великобритании и Норвегии 40 процентов новых случаев COVID-19 приходится на штамм коронавируса из ЮАР.