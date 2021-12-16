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1 час назад

В центре Гамалеи заявили о высоком риске распространения омикрон-штамма в России

Вероятность распространения омикрон-штамма коронавируса в России высока. Об этом заявил замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует РИА Новости.

В центре Гамалеи оценили риск распространения омикрона
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

Логунов считает, что из-за активного распространения омикрон-штамма необходимо принимать законы, которые смогут обезопасить россиян. Он рассказал, что в Великобритании и Норвегии 40 процентов новых случаев COVID-19 приходится на штамм коронавируса из ЮАР.

По словам замглавы Центра имени Гамалеи, люди во всем мире живут в напряженный эпидемиологический период. Из-за омикрон-штамма эта напряженность не спадает, считает Логунов.

Общество,Денис Логунов,РИА Новости,
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