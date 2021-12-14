Новый предмет предложили ввести в школах

Росприроднадзор ответит на предложение победителей детской премии "Экология - дело каждого" и предложит Минпросвещения РФ добавить в школьную программу курс по экологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы Светлану Радионову.

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С победителями экопремии Радионова провела встречу во вторник, 14 декабря, во всероссийском детском центре "Орленок".

Дети обратились к ней с предложением ввести курс экологического просвещения в школьную программу.

"Мы попросим. Я не могу за другое ведомство отвечать. Но есть потребность - мы попросим", - ответила Радионова победителям конкурса.