Новый предмет предложили ввести в школах

Росприроднадзор ответит на предложение победителей детской премии "Экология - дело каждого" и предложит Минпросвещения РФ добавить в школьную программу курс по экологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы Светлану Радионову.
С победителями экопремии Радионова провела встречу во вторник, 14 декабря, во всероссийском детском центре "Орленок".
Дети обратились к ней с предложением ввести курс экологического просвещения в школьную программу.
"Мы попросим. Я не могу за другое ведомство отвечать. Но есть потребность - мы попросим", - ответила Радионова победителям конкурса.
Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого", организованная Росприроднадзором, проходила с апреля, на конкурс было представлено порядка 9,5 тысячи творческих работ на тему экологического просвещения от ребят из 28 стран мира. Победителями премии стали около 200 участников. Кроме того, пятьдесят ребят из 30 регионов России стали участниками 13-й смены во всероссийском детском центре "Орленок" в Туапсинском районе Кубани.