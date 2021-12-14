Лишившаяся кистей Грачева рассказала, куда потратит €370 тысяч от ЕСПЧ

Деньги, которые обязал выплатить Россию Европейский суд по правам человека, будут потрачены на протезы и реабилитацию. Об этом заявила NEWS.ru Маргарита Грачева, которой муж из ревности отрубил кисти рук.

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В декабре 2017 года муж Маргариты Дмитрий Грачев вывез ее в лес и на почве ревности отрубил ей кисти обеих рук, после чего отвез жену в больницу и сдался полиции. Маргарита выжила. Одну из отрубленных кистей удалось пришить, вместо второй врачи поставили бионический протез. В 2019 году Маргарита повторно вышла замуж за петербургского строителя и музыканта Максима Андрющенко, а в августе 2021-го стала мамой в третий раз.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грачевой компенсацию затрат на медицинские услуги, потерю дохода, а также компенсацию морального вреда. В своем решении суд указал, что была нарушена статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

По словам Маргариты Грачевой, протез, которым она пользуется, часто ломается, а ремонт очень дорогостоящий. Все это было отражено в иске.

«Когда мы подавали на моральный ущерб, то все было очень четко расписано. Ремонт стоит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Это не выдуманная сумма, мы прикладывали все документы. Сам протез стоит около 4 млн рублей. Деньги нужны на протезирование и реабилитацию», - пояснила она.