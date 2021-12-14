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1 час назад

В Кронштадте запланировали съемки игры «Форт Боярд»

Руководитель проектного офиса по созданию кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу рассказала, что в одном из фортов Кронштадта могут начать съемки российской версии «Форт Боярд». Об этом сообщает РИА Новости.

В Кронштадте запланировали съемки игры «Форт Боярд»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках проекта «Остров фортов» в Кронштадте планируют возвести самый большой в мире музей военно-морского флота, построить океанариум, дайвинг-центр, гостиницы, марины для яхт и научные площадки. Морские крепости «Император Александр I», «Кроншлот» и «Император Петр I» станут доступны для туристов.

Ксения Шойгу рассказала, что площадкой для телеигры «Форт Боярд» может стать форт «Император Александр I».

Кроме того, на территории отреставрированного форта «Кроншлот» планируется создать зал для бракосочетаний и ретро-кинотеатр, передает агентство. Шойгу объяснила создание таких объектов данью истории: в составе фортовых сооружений «Кроншлота» исторически присутствовал зал для торжественных церемоний, он будет восстановлен.

Шойгу рассказала, что основной объем строительных работ в фортах придется на 2022 год, окончание реставрации запланировано на 2024-й.

Общество,Ксения Шойгу,
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