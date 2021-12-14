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1 час назад

На Сахалине появились туалеты с прозрачными дверьми: видео

На Сахалине установили общественные туалеты с прозрачными дверьми. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео с места событий.

Специальные кабинки появились в селе Взморье и поначалу обрадовали местных жителей. Но спустя некоторое время сахалинцы заметили, что с наступлением темноты из-за матового стекла в дверях уборных можно отчетливо разглядеть силуэты.

Местные власти пообещали устранить этот дефект: на двери общественных туалетов нанесут светонепроницаемое покрытие.

Общество,Видео,
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