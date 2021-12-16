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1 час назад

Голикова: В России зафиксировали 25 случаев заболевания омикрон-штаммом

Вице-премьер России Татьяна Голикова в четверг, 16 декабря, сообщила, что в России к настоящему моменту было зафиксировано уже 25 случаев заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости.

В России зафиксировали 25 случаев заболевания омикроном
Фото: roscongress / Вячеслав Викторовroscongress / Вячеслав Викторов

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

Общество,COVID-19,Татьяна Голикова,ВОЗ,РИА Новости,
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