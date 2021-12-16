В России зафиксировали 25 случаев заболевания омикроном

Вице-премьер России Татьяна Голикова в четверг, 16 декабря, сообщила, что в России к настоящему моменту было зафиксировано уже 25 случаев заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости .

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».