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25 минут назад

Названы сроки проведения ЕГЭ в 2022 году

Единый государственный экзамен пройдет в России в 2022 году в доковидном формате с 26 мая по 2 июля, такие сроки привели в пресс-службе Рособрнадзора, сообщает РИА Новости.

Названы сроки проведения ЕГЭ в 2022 году
Фото:  Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В ведомстве предупредили, что при возможном ухудшении эпидемиологической ситуации в расписание ЕГЭ могут внести коррективы.

В пресс-службе Рособрнадзора пояснили, что практически все одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение, которое служит условием допуска к ЕГЭ. Только выпускники из Калмыкии не смогли принять участие в тестировании, поскольку эпидобстановка там остается сложной.

Общество,Рособрнадзор,РИА Новости,
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