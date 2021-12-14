Воробьев: В 2023 году в Подмосковье пустят две линии МЦД

"Две линии МЦД уже открыты, третья будет с востока на северо-запад - из Раменского в Химки и Зеленоград, а еще одна большая ветка пройдет от Железнодорожного через Москву", - сказал Воробьев на видеосовещании с областным кабинетом министров и главами муниципалитетов.