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34 минуты назад

Воробьев: В 2023 году в Подмосковье пустят две линии МЦД

Две новые линии Московских центральных диаметров откроются в Подмосковье к концу 2023 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев: В 2023 году в Подмосковье пустят две линии МЦД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Две линии МЦД уже открыты, третья будет с востока на северо-запад - из Раменского в Химки и Зеленоград, а еще одна большая ветка пройдет от Железнодорожного через Москву", - сказал Воробьев на видеосовещании с областным кабинетом министров и главами муниципалитетов.

Губернатор добавил, что МЦД - это, по сути, наземное метро и главная задача властей всего столичного региона - сделать общественный транспорт удобным, комфортным и быстрым.

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