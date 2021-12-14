Туристка рассказала о хамском отношении к россиянам в Турции

Девушка отдохнула в люксовом пятизвездочном отеле в Турции и пожаловалась на хамское отношение персонала. Своими впечатлениями она поделилась с каналом «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, официанты в отеле довольно пренебрежительно относились к гостям из России и не собирались обслуживать посетителей без чаевых.

«Несколько раз я видела что официант шел к нам, а за пару метров с ухмылкой сворачивал за соседний стол. Мне не сложно, конечно, но когда замечаешь, что европейцам официанты всегда приносят напитки, осадок неприятный остается», — возмутилась россиянка.

Еще одним минусом, по словам путешественницы, стало отсутствие подогреваемых бассейнов в гостинице. Россиянка поразилась непредусмотрительности отельеров и добавила, что в холодное время года температура воды очень низкая, а потому купаться было некомфортно.

Однако, несмотря на замечания, в целом отпуск туристке понравился. Прежде всего она обратила внимание на низкую стоимость путевок — например, за недельный тур с включенным проживанием по системе «ультра все включено», трансфером и авиабилетами она заплатила 48 тыс. рублей на двоих.

Вместе с тем, девушка впечатлилась территорией отеля. По ее словам, она была уютной и ухоженной. Отдельно туристка упомянула разнообразное питание.

«Нас затянуло в режим "ну вот, поели, можно и поспать", а потом "ну вот, поспали, можно и поесть". Удивительно, но лишние килограммы мы не привезли», — подчеркнула она.