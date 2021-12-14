Воробьев направил письма пенсионерам о важности вакцинации

«Тема вакцинации, которая регулярно звучит уже на протяжении года, по-прежнему является актуальной. Никуда не денешься — ковид. Я обещал направить письма от своего имени всему старшему поколению 60+. Все письма эти ушли», — сказал он на заседании регионального правительства.