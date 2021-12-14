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1 час назад

Воробьев направил письма пенсионерам о важности вакцинации

Тема вакцинации стала одной из самых важных в 2021 году. Врачи продолжают напоминать о необходимости привиться от коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил письма жителям Подмосковья старше 60 лет на эту тему, сообщает телеканал «360».

Воробьев направил письма пенсионерам о важности вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тема вакцинации, которая регулярно звучит уже на протяжении года, по-прежнему является актуальной. Никуда не денешься — ковид. Я обещал направить письма от своего имени всему старшему поколению 60+. Все письма эти ушли», — сказал он на заседании регионального правительства.

Губернатор отметил, что всего в Подмосковье проживают 947 тысяч человек старше 60 лет.

«Это порядка 57% от общего числа населения сделали прививки. Но нужно дальше вакцинироваться. Вы все прекрасно это понимаете. И я прошу глав дополнительно эту разъяснительную работу вести», — отметил Воробьев.

По его словам, эта работа нужна, чтобы люди продолжали жить нормальной жизнью и обходились без различных ограничений.

За последние сутки в Московской области выявили еще 1945 новых случаев ковида. Лидером по количеству заболевших оказался Санкт-Петербург (+1989), на втором месте — Москва (+1976).

Общество,Андрей Воробьев,
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