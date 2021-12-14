Воробьев направил письма пенсионерам о важности вакцинации

Тема вакцинации стала одной из самых важных в 2021 году. Врачи продолжают напоминать о необходимости привиться от коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил письма жителям Подмосковья старше 60 лет на эту тему, сообщает телеканал «360».
«Тема вакцинации, которая регулярно звучит уже на протяжении года, по-прежнему является актуальной. Никуда не денешься — ковид. Я обещал направить письма от своего имени всему старшему поколению 60+. Все письма эти ушли», — сказал он на заседании регионального правительства.
Губернатор отметил, что всего в Подмосковье проживают 947 тысяч человек старше 60 лет.
«Это порядка 57% от общего числа населения сделали прививки. Но нужно дальше вакцинироваться. Вы все прекрасно это понимаете. И я прошу глав дополнительно эту разъяснительную работу вести», — отметил Воробьев.
По его словам, эта работа нужна, чтобы люди продолжали жить нормальной жизнью и обходились без различных ограничений.
За последние сутки в Московской области выявили еще 1945 новых случаев ковида. Лидером по количеству заболевших оказался Санкт-Петербург (+1989), на втором месте — Москва (+1976).