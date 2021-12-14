В российском городе объявили режим "черного неба"

"Режим - с 19:00 (15:00 мск) 14 декабря 2021 года до 07:00 (03:00 мск) 16 декабря 2021 года", - говорится в сообщении мэрии. По информации городских властей, объявлен первый режим, при котором предприятия должны снизить выбросы на 15-20%. Тогда как при самом высоком режиме, третьем, должно произойти снижение выбросов на 40-60%, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить выбросы. В этом году режим НМУ вводится в 12-й раз.