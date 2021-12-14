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1 час назад

В Красноярске объявили режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", объявлен в Красноярске с 14 по 16 декабря. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении мэрии.

В российском городе объявили режим "черного неба"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Режим - с 19:00 (15:00 мск) 14 декабря 2021 года до 07:00 (03:00 мск) 16 декабря 2021 года", - говорится в сообщении мэрии. По информации городских властей, объявлен первый режим, при котором предприятия должны снизить выбросы на 15-20%. Тогда как при самом высоком режиме, третьем, должно произойти снижение выбросов на 40-60%, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить выбросы. В этом году режим НМУ вводится в 12-й раз.

Во время режима НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска скапливаются вредные вещества. Эти условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

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