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1 час назад

МВД подготовило проект об информировании граждан при проникновении полиции в квартиры

МВД России подготовило проект приказа, устанавливающий порядок информирования граждан о проникновении полиции в дома в их отсутствие.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что информировать граждан о проникновении в их жилища будут в «возможно короткий срок», но не позднее 24 часов с момента проникновения «путём направления или вручения уведомления о проникновении».

В частности, речь идёт о таких средствах связи, как почта, интернет, телефон.

8 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий правила выдачи оружия сотрудникам Центробанка, «Росинкаса» и Сбера при сопровождении перевозки грузов и денег.

В законе отмечается, что оружие может выдаваться сотрудникам для временного пользования в целях охраны имущества при их транспортировании или охраны хранилищ ЦБ.

Общество,Владимир Путин,Центральный банк России,Госдума,МВД,
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