Скворцова: коронавирус провоцирует старение организма

Коронавирус способен провоцировать старение организма, об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на общем собрании РАН, сообщает РБК.

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«COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы», — объяснила Скворцова.

По ее словам, в связи с этим обстоятельством, специалистам нужно пересмотреть методологию проведения восстановительного лечения переболевших коронавирусом.

Ранее о таком последствии заболевания сообщали врач-эндокринолог МГУ Зухра Павлова и невролог Эркин Шамсиев.