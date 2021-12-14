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1 час назад

Глава ФМБА Скворцова объяснила, что коронавирус может провоцировать старение организма

Коронавирус способен провоцировать старение организма, об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на общем собрании РАН, сообщает РБК.

Скворцова: коронавирус провоцирует старение организма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы», — объяснила Скворцова.

По ее словам, в связи с этим обстоятельством, специалистам нужно пересмотреть методологию проведения восстановительного лечения переболевших коронавирусом.

Ранее о таком последствии заболевания сообщали врач-эндокринолог МГУ Зухра Павлова и невролог Эркин Шамсиев.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

Общество,Вероника Скворцова,Федеральное медико-биологическое агентство,Российский фонд прямых инвестиций,РАН,МГУ,
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