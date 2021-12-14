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14 минут назад

Как выглядели красивые девушки в СССР

Советский Союз был одной из ведущих держав прошлого века. Страна славилась на весь мир своими научными победами, спортивными успехами и культурными достижениями. Образ советской женщины задавался властью. Девушки должны были быть скромными, трудолюбивыми, инициативными и преисполненные героизмом. Лишь в конце 80-х годов в СССР вспомнили, что женщина может быть еще и красивой. В стране начали проводить первые конкурсы красоты, в том числе всесоюзный – «Мисс СССР». Как выглядели самые красивые девушки Советского Союза в галерее «Рамблера».

СССР славился на весь мир своими научными победами, спортивными успехами и культурными достижениями. Образ советской женщины задавался властью. Девушки должны были быть скромными, трудолюбивыми, инициативными и преисполненные героизмом. Лишь в конце 80-х годов в СССР вспомнили, что женщина может быть еще и красивой
1/20 СССР славился на весь мир своими научными победами, спортивными успехами и культурными достижениями. Образ советской женщины задавался властью. Девушки должны были быть скромными, трудолюбивыми, инициативными и преисполненные героизмом. Лишь в конце 80-х годов в СССР вспомнили, что женщина может быть еще и красивой
Фото: РИА Новости/ТАСС
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Победительница конкурса красоты "Первая леди КГБ" Екатерина Майорова
2/20 Победительница конкурса красоты "Первая леди КГБ" Екатерина Майорова
Фото: РИА Новости
Всесоюзный конкурс красоты. Во время подготовки к конкурсу девушки жили в подмосковном поселке Аксаково. Демонстрация пляжных ансамблей
3/20 Всесоюзный конкурс красоты. Во время подготовки к конкурсу девушки жили в подмосковном поселке Аксаково. Демонстрация пляжных ансамблей
Фото: РИА Новости
Конкурс красоты "Московская красавица-88". Финалистка конкурса Оксана Фандера
4/20 Конкурс красоты "Московская красавица-88". Финалистка конкурса Оксана Фандера
Фото: РИА Новости
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19-летняя Екатерина Чиличкина обладательница приза зрительских симпатий на I-ом Московском конкурсе красоты
5/20 19-летняя Екатерина Чиличкина обладательница приза зрительских симпатий на I-ом Московском конкурсе красоты
Фото: РИА Новости
Всесоюзный конкурс красоты "Мисс СССР-90". Финалистки конкурса
6/20 Всесоюзный конкурс красоты "Мисс СССР-90". Финалистки конкурса
Фото: РИА Новости
Победительница конкурса "Супермодель СССР-90" 19-летняя манекенщица Елена Вознякова
7/20 Победительница конкурса "Супермодель СССР-90" 19-летняя манекенщица Елена Вознякова
Фото: РИА Новости
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Двадцатилетняя Салтанат Камалиева из Алма-Аты заняла второе место на международном конкурсе красоты "Мисс Азия - 88"
8/20 Двадцатилетняя Салтанат Камалиева из Алма-Аты заняла второе место на международном конкурсе красоты "Мисс Азия - 88"
Фото: РИА Новости
Финалистка I Всесоюзного конкурса красоты "Мисс СССР - 89" Зульфия Каримова (17 лет, Душанбе)
9/20 Финалистка I Всесоюзного конкурса красоты "Мисс СССР - 89" Зульфия Каримова (17 лет, Душанбе)
Фото: РИА Новости
Всесоюзный благотворительно-коммерческий конкурс "Мисс фото СССР - 89". Участница конкурса Л. Смирнова из Обнинска
10/20 Всесоюзный благотворительно-коммерческий конкурс "Мисс фото СССР - 89". Участница конкурса Л. Смирнова из Обнинска
Фото: РИА Новости
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Московская манекенщица Татьяна Спитковская (23 года), участвующая во Всесоюзном конкурсе красоты "Мисс фото СССР"
11/20 Московская манекенщица Татьяна Спитковская (23 года), участвующая во Всесоюзном конкурсе красоты "Мисс фото СССР"
Фото: РИА Новости
Победительница конкурса "Супермодель СССР" Ирина Харламова (Нижний Новгород) на сцене концертного зала гостиницы "Орленок"
12/20 Победительница конкурса "Супермодель СССР" Ирина Харламова (Нижний Новгород) на сцене концертного зала гостиницы "Орленок"
Фото: РИА Новости
Победительница конкурса красоты "Московская красавица-88" Мария Калинина
13/20 Победительница конкурса красоты "Московская красавица-88" Мария Калинина
Фото: РИА Новости
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Всесоюзный конкурс красоты. "Мисс Киношанс" Анна Портная из Южно-Сахалинска
14/20 Всесоюзный конкурс красоты. "Мисс Киношанс" Анна Портная из Южно-Сахалинска
Фото: РИА Новости
Призер I Всесоюзного конкурса красоты "Мисс СССР - 89" (3 место) Екатерина Мещерякова (город Пермь)
15/20 Призер I Всесоюзного конкурса красоты "Мисс СССР - 89" (3 место) Екатерина Мещерякова (город Пермь)
Фото: РИА Новости
Участница I Всесоюзного конкурса "Мисс фото СССР - 89"
16/20 Участница I Всесоюзного конкурса "Мисс фото СССР - 89"
Фото: РИА Новости
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"Мисс СССР-90" стала 17-летняя студентка Лаума Земзаре (г.Рига)
17/20 "Мисс СССР-90" стала 17-летняя студентка Лаума Земзаре (г.Рига)
Фото: ТАСС
Мария Калинина заняла 1-е место, Оксана Фадеева заняла 2-е место, Передреева заняла 3-е место в конкурсе "Московская красавица"
18/20 Мария Калинина заняла 1-е место, Оксана Фадеева заняла 2-е место, Передреева заняла 3-е место в конкурсе "Московская красавица"
Фото: ТАСС
Участница конкурса красоты "Мисс Азия-90" обладательница приза зрительских симпатий "Мисс Шахерезада" студентка Салия Саткынова
19/20 Участница конкурса красоты "Мисс Азия-90" обладательница приза зрительских симпатий "Мисс Шахерезада" студентка Салия Саткынова
Фото: ТАСС
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Победительница Европейского конкурса красоты, москвичка Екатерина Чиличкина
20/20 Победительница Европейского конкурса красоты, москвичка Екатерина Чиличкина
Фото: ТАСС
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