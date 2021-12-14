Как выглядели красивые девушки в СССР

Советский Союз был одной из ведущих держав прошлого века. Страна славилась на весь мир своими научными победами, спортивными успехами и культурными достижениями. Образ советской женщины задавался властью. Девушки должны были быть скромными, трудолюбивыми, инициативными и преисполненные героизмом. Лишь в конце 80-х годов в СССР вспомнили, что женщина может быть еще и красивой. В стране начали проводить первые конкурсы красоты, в том числе всесоюзный – «Мисс СССР». Как выглядели самые красивые девушки Советского Союза в галерее «Рамблера».