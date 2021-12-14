28 343 случая COVID выявили в России

За прошедшие 24 часа в России еще у 28 343 человек выявили коронавирус. Из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

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Скончались за сутки 1 145 пациентов в 85 регионах, полностью выздоровели 34 084 человека.

Наибольший суточный прирост заболеваемости коронавирусом был зафиксирован в Санкт-Петербурге - 1 989 случаев, Москве - 1 976 случаев и Московской области - 1 945.

Так, в столице за последние 24 часа были госпитализированы 822 человека с COVID-19. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 549 пациентов.

Полностью выздоровели за то же время в Москве еще 3 436 человек, скончались от коронавируса 89 пациентов.

Меньше всего случаев заболевания ковидом было выявлено в республике Калмыкия - 15 заболевших, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 10 и 3 соответственно.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 10 074 797 заболеваний COVID-19. За весь период умерли от коронавирусной инфекции 291 749 пациентов, полностью вылечились 8 804 000 человек в 85 регионах.