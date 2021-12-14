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2 часа назад

В России появятся три новых федеральных проекта

Президиум правительственной комиссии одобрил новые федеральные проекты нацпрограммы "Цифровая экономика" - "Развитие кадрового потенциала" и "Цифровые сервисы и услуги онлайн". Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

В России появятся три новых федеральных проекта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в нацпрограмме "Цифровая экономика" появятся три новых федеральных проекта. В них войдут пять инициатив социально-экономического развития страны, утвержденных председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

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Федеральный проект "Развитие кадрового потенциала" создан в рамках инициативы "Подготовка кадров для IT". Федеральный проект "Цифровые услуги и сервисы онлайн" объединяет инициативы: "Цифровой профиль гражданина", "Госуслуги онлайн" и "Электронный документооборот".

Третий федеральный проект "Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи" разработан с учетом инициативы "Доступ в интернет", сейчас он находится на рассмотрении президиума Правительственной комиссии.

"Решение выделить ряд социально-экономических инициатив в отдельные федеральные проекты принято правительством для отслеживания эффективности реализации значимых национальных показателей. К ним относятся повышение качества и удобства государственных и муниципальных услуг, наличие широкополосного доступа в интернет на всей территории России и обучение программированию 240 тыс. учеников 8-11 классов", - сообщил Чернышенко "РГ".

Согласно утвержденной версии паспорта национальной программы "Цифровая экономика", в нее входит семь федеральных проектов: "Кадры для цифровой экономики", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Информационная безопасность", "Информационная инфраструктура", "Искусственный интеллект" и "Нормативное регулирование цифровой среды".

Окончательно утвердить новую структуру национальной программы должен президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

Общество,Михаил Мишустин,
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