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29 минут назад

Пока вы в маске: россиян призвали отказаться от «всемирной помойки ковида»

Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Милонов назвал Турцию «всемирной помойкой ковида»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить россиянам ездить в Турцию, чтобы предупредить распространение коронавируса. Турцию он назвал «всемирной помойкой ковида», пишет Pravda.Ru. «Запретить все полеты в Турцию на полгода, а лучше на год», – заявил Виталий Милонов в интервью «Радио 1». Милонов отметил, что после поездок в Турцию россияне привозят домой коронавирусную инфекцию, из-за этого, по его словам, заболеваемость растет в нашей стране. Он назвал условия на турецких курортах антисанитарными.

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В Минздраве оценили угрозу жизни для пациентов с омикрон-штаммом

У находящихся в России пациентов, заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса, болезнь протекает с незначительными симптомами. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1». Министр отметил, что их жизни ничто не угрожает, утяжеление состояния также не отмечается. Они получают минимальную терапию. Болезнь у них протекает с незначительными симптомами или вообще без них. Также Мурашко сообщил, что в настоящий момент в России коронавирусом болеет более 800 тыс. человек. По его словам, первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 75 млн человек. Заболеваемость стабилизировалась и начала немного снижаться.

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Врач рассказал о совмещении вакцин от COVID-19

Несмотря на то, что препараты от COVID-19 имеют разных производителей, в их основе одинаковый механизм воздействия на организм, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова. По его словам, именно по этому сочетать разные вакцины безопасно. Как заявил медик, все фармацевтические компании в качестве антигена используют одинаковый S-белок. Разные препараты предусматривают различные способы доставки антигена, но принцип вакцинации один: защита организма человека. «В организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса», — сказал медик. По его словам, вакцинация разными компонентами может принести и клиническую пользу организму, так как антиген в вакцинах может немного отличаться в зависимости от производителя. А чем разнообразнее антиген, тем более разнообразно стимулирована иммунная система человека.

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Голикова заявила, что сертификаты переболевшего в России будут выдавать по антителам

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что люди с положительными ПЦР-тестами смогут сдать анализы на антитела, чтобы получить документ переболевшего коронавирусом. Об этом она сообщила на заседании в Госдуме, передает РИА "Новости". При этом количество антител учитываться не будет, только отрицательные и положительные результаты теста, подчеркнула Голикова. "При совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия этого документа будет устанавливаться на год", - добавила она.

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ВОЗ не исключает рост числа госпитализаций и смертей от штамма «омикрон»

Всемирная организация здравоохранения не исключает увеличение числа госпитализаций и смертей от штамма коронавируса «омикрон». Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ, сейчас сложно предоставить точную информацию о смертях, вызванных конкретными вариантом, поскольку у многих стран нет возможности для анализа образцов всех случаев заражений или смертей. Более подробная информация о тяжести «омикрона» ожидается в ближайшие недели. Для полного понимания клинической картины инфицированных новым вариантом ковида необходима дополнительная информация, которую могут предоставить страны, обмениваясь данными о госпитализированных пациентах через платформу клинических данных ВОЗ.

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Общество,Видео,Михаил Мурашко,Виталий Милонов,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,ВОЗ,Госдума,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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