Пока вы в маске: россиян призвали отказаться от «всемирной помойки ковида»

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Милонов назвал Турцию «всемирной помойкой ковида»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить россиянам ездить в Турцию, чтобы предупредить распространение коронавируса. Турцию он назвал «всемирной помойкой ковида», пишет Pravda.Ru. «Запретить все полеты в Турцию на полгода, а лучше на год», – заявил Виталий Милонов в интервью «Радио 1». Милонов отметил, что после поездок в Турцию россияне привозят домой коронавирусную инфекцию, из-за этого, по его словам, заболеваемость растет в нашей стране. Он назвал условия на турецких курортах антисанитарными.

В Минздраве оценили угрозу жизни для пациентов с омикрон-штаммом

У находящихся в России пациентов, заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса, болезнь протекает с незначительными симптомами. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1». Министр отметил, что их жизни ничто не угрожает, утяжеление состояния также не отмечается. Они получают минимальную терапию. Болезнь у них протекает с незначительными симптомами или вообще без них. Также Мурашко сообщил, что в настоящий момент в России коронавирусом болеет более 800 тыс. человек. По его словам, первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 75 млн человек. Заболеваемость стабилизировалась и начала немного снижаться.

Врач рассказал о совмещении вакцин от COVID-19

Несмотря на то, что препараты от COVID-19 имеют разных производителей, в их основе одинаковый механизм воздействия на организм, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова. По его словам, именно по этому сочетать разные вакцины безопасно. Как заявил медик, все фармацевтические компании в качестве антигена используют одинаковый S-белок. Разные препараты предусматривают различные способы доставки антигена, но принцип вакцинации один: защита организма человека. «В организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса», — сказал медик. По его словам, вакцинация разными компонентами может принести и клиническую пользу организму, так как антиген в вакцинах может немного отличаться в зависимости от производителя. А чем разнообразнее антиген, тем более разнообразно стимулирована иммунная система человека.

Голикова заявила, что сертификаты переболевшего в России будут выдавать по антителам

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что люди с положительными ПЦР-тестами смогут сдать анализы на антитела, чтобы получить документ переболевшего коронавирусом. Об этом она сообщила на заседании в Госдуме, передает РИА "Новости". При этом количество антител учитываться не будет, только отрицательные и положительные результаты теста, подчеркнула Голикова. "При совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия этого документа будет устанавливаться на год", - добавила она.

ВОЗ не исключает рост числа госпитализаций и смертей от штамма «омикрон»