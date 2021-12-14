Ученики российских школ Байконура будут учить казахский язык

Министерство просвещения России вместе с министерством образования Казахстана решили рассмотреть вопрос об обучении школьников российских средних школ Байконура казахскому языку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

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Известно, что предметы «история Казахстана», «казахский язык и литература» планируют включить в программу начального общего, основного общего и среднего общего образования российских школ на Байконуре. Сообщается, что межправительственная комиссия будет прорабатывать этот вопрос до 1 июля 2022 года.

Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года. Ежегодный арендный платеж Москвы составляет 115 млн долларов.