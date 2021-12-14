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1 час назад

Учеников российских школ Байконура захотели обучать казахскому языку

Министерство просвещения России вместе с министерством образования Казахстана решили рассмотреть вопрос об обучении школьников российских средних школ Байконура казахскому языку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Ученики российских школ Байконура будут учить казахский язык
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что предметы «история Казахстана», «казахский язык и литература» планируют включить в программу начального общего, основного общего и среднего общего образования российских школ на Байконуре. Сообщается, что межправительственная комиссия будет прорабатывать этот вопрос до 1 июля 2022 года.

Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года. Ежегодный арендный платеж Москвы составляет 115 млн долларов.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что парламент Казахстана окончательно утвердил обязательное использование только казахского языка на негосударственных вывесках и топонимических указателях. Остальные же языки, включая русский, будут использоваться только «при необходимости». Законопроект также закрепляет нормы по написанию текстов и верного перевода кинокартин.

Общество,Газета.Ru,
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