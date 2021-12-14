Эпидемия мутировавшего птичьего гриппа может оказаться гораздо опаснее пандемии коронавируса. Из-за того что всё внимание сейчас сосредоточено на COVID-19, на второй план отошли многие другие опасные болезни. Большинство из них, включая птичий грипп, бесконтрольно распространились по миру. Главным образом угроза исходит из Китая, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Я не уверен, что если произойдёт новая мутация птичьего гриппа, то мы быстро среагируем или потом масками защитимся. Ещё до ковида говорили о том, что мы в двух мутациях от эпидемии, когда новый вирус перейдёт от птицы к человеку, мутирует в человеке и начнёт передаваться дальше, — подчеркнул Мясников.

Он добавил, что в этом случае человечество может столкнуться с большой проблемой, так как смертность от этой болезни очень высокая. Например, среди детей она достигает 53%.

Ранее стало известно, что в южной китайской провинции Гуандун был зафиксирован новый случай заражения вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6. Первое в мире заражение человека вирусом H5N6 медики выявили в мае 2014 года в китайской провинции Сычуань. С тех пор в КНР было зафиксировано 53 случая.