Пока вы спали: выход Польши из ЕС и референдум по Донбассу

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: ТАСС ТАСС

Польша делает первый шаг к выходу из Евросоюза

Видео дня

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро на фоне спора Варшавы и Брюсселя о судебной системе пригрозил прекращением выплат в общий бюджет ЕС и наложением вето на решения, требующие единогласного одобрения европейских стран. Об этом пишет «Взгляд».

Издание отмечает, что реализация этой угрозы может стать первым шагом Польши на пути выхода из ЕС, и сейчас многое будет зависеть от позиции нового канцлера Германии Олафа Шольца.

Минэкономразвития ожидает рост экономики России выше 4,2%

Рост экономики России по итогам 2021 года может быть лучше прогноза правительства в 4,2%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, пишут «Ведомости».

Решетников объяснил улучшение прогноза оптимистичными данными за октябрь, по которым увеличение ВВП составило 4,9% год к году. При этом эксперты отметили, что эффект низкой базы уже исчерпан и пока существенных предпосылок для улучшения прогноза нет.

Лукашенко заменил уставших соратников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку главу ЦИКа Лидию Ермошину, занимавшую этот пост последние 25 лет. Также ушел со своего поста могилевский губернатор Леонид Заяц, пишет «Независимая газета».

Эксперты отметили, что эти отставки нельзя считать недоверием или опалой, так как чиновники сами просили об уходе со своих должностей. Сам Александр Лукашенко, комментируя отставку могилевского губернатора, призвал не искать никакой конспирологии, подчеркнув, что Заяц на своем посту «здорово подкосил здоровье».

На Украине заговорили о референдуме по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения референдума о принятии особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Зачем референдум украинскому руководству, разбирались «Известия».

Опрошенные изданием российские и украинские эксперты высказали мнение, что проведение референдума – это способ отложить выполнение властями Украины минских договоренностей, а также возможность управлять общественным мнением. В свою очередь министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова назвала заявление Зеленского «очередной провокацией ради того, чтобы всеми возможными способами привлекать внимание своих западных кураторов к теме Донбасса».

Россия готовит предложения по нерасширению НАТО

Россия до конца недели передаст США предложения по гарантиям безопасности, в основе которых лежит многолетнее требование к НАТО прекратить расширение на восток — в том числе и за счет Украины. Об этом сообщают «Известия».