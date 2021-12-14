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57 минут назад

В Рособрнадзоре рассказали о формате ЕГЭ в 2022 году

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет в доковидном формате. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете».

В Рособрнадзоре рассказали о формате ЕГЭ в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов», — рассказал Музаев.

Он добавил, что для допуска к написанию ЕГЭ большинство учеников одиннадцатых классов уже написали итоговое сочинение. Только в Калмыкии проведение работы отложили из-за сложной ситуации с COVID-19, рассказал глава Рособрнадзора.

По его словам, два года подряд в России не проводилась досрочная весенняя волна ЕГЭ. Музаев подчеркнул, что в 2022 году она стоит в расписании с 21 марта по 8 апреля.

Ранее в Рособрнадзоре оценили последствия полного отказа от ЕГЭ. Там полагают, что такая мера не оправдана, так как она снизит качество образования. На федеральном уровне уже разработали и внедрили единые механизмы обучения, которые способствуют успешному обучению детей, считают в ведомстве.

Общество,Анзор Музаев,Рособрнадзор,"Российская газета",
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