ВОЗ предупредила о скачке смертности из-за омикрона

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают роста количества госпитализаций и смертей из-за нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

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В организации подчеркнули, что у многих стран все еще нет возможностей для последовательного анализа всех случаев заражений или смерти. Из-за этого трудно получить информацию о смертях, вызванных определенным вариантом вируса.

В ВОЗ пообещали, что более подробная информация о тяжести омикрон-штамма появится в ближайшие недели.

«По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», - заявили в организации.

Из-за распространения в Южной Африке и Гонконге омикрон-штамма Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.

Новый штамм коронавируса содержит более 30 мутаций, ученые опасаются, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Из-за риска распространения омикрон-штамма Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и ввел 14-дневный карантин для людей, прибывающих из стран риска. Омикрон-штамм выявили у более чем 15 вернувшихся из ЮАР россиян.