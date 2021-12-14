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19 минут назад

Иммунолог спрогнозировал окончание пандемии

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков дал прогноз, когда может закончиться пандемия COVID-19. Об этом сообщает RT.

Спрогнозированы сроки окончания пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До выявления "Омикрона" он прогнозировал стабилизацию обстановки с коронавирусом в РФ к концу мая 2022 года. При этом эксперт допускал, что до 2024 года активный пандемический процесс в разных странах еще будет продолжаться.

"Что касается нынешнего прогноза, возможно, это еще плюс сезон будет активного процесса в России. Но в любом случае это не десятилетия, это еще пара-тройка лет", – заключил Крючков.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров сообщил, что появление "Омикрона" может быть первым признаком окончания пандемии COVID-19.

По словам эксперта, новый "африканский" штамм более заразен, но, с другой стороны, он вызывает менее тяжелые формы течения болезни и не дает тяжелого поражения легких.

Общество,Николай Крючков,Владимир Никифоров,Федеральное медико-биологическое агентство,
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