Спрогнозированы сроки окончания пандемии

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков дал прогноз, когда может закончиться пандемия COVID-19. Об этом сообщает RT.

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До выявления "Омикрона" он прогнозировал стабилизацию обстановки с коронавирусом в РФ к концу мая 2022 года. При этом эксперт допускал, что до 2024 года активный пандемический процесс в разных странах еще будет продолжаться.

"Что касается нынешнего прогноза, возможно, это еще плюс сезон будет активного процесса в России. Но в любом случае это не десятилетия, это еще пара-тройка лет", – заключил Крючков.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров сообщил, что появление "Омикрона" может быть первым признаком окончания пандемии COVID-19.