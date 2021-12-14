В России стало теплее из-за изменения климата

Средняя температура в России за 2020-й увеличилась на 3,2 градуса из-за изменения климата, сообщает «Российская газета» со ссылкой на государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2020 году».

Как пояснил глава Минприроды Александр Козлов, изучить доклад будет полезно не только экспертам, но и обычным гражданам — в нем содержится, например, информация об экологической обстановке в разных регионах страны.

Из документа следует, что среднегодовая температурная аномалия по России в 2020-м составила плюс 3,2 градуса. Зима была теплее нормы на 5 градусов, количество осадков превысило норму на 6 процентов. За год в стране зафиксирована тысяча опасных природных явлений. То есть, их стало почти на сотню больше, чем в 2019-м.

Уровень загрязнения воздуха в 2020-м был назван высоким и очень высоким в 34 городах с общей численностью населения 9,6 миллиона человек, выяснили специалисты. Лесные пожары тем временем затронули площадь в 9 миллионов гектаров.