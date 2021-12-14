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1 час назад

Водитель из Краснодара зарядил электрокар с 19-го этажа и попал на видео

Владелец автомобиля в Краснодаре решил зарядить автомобиль с помощью протянутого кабеля прямо из квартиры на 19 этаже. Видео публикует telegram-канал «360tv».

На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть как длинный провод свисает с 19-го этажа к земле, где он подключен к автомобилю на парковке у многоэтажного дома.

«Выше этажей больше нет», — с иронией заметил автор видео.

Стоит отметить, что судя по портал 2ГИС в Краснодаре функционируют 3 станции для зарядки автомобилей, однако на других сервисах известно о семи электрозаправках.

Общество,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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