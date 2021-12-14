Владелец автомобиля в Краснодаре решил зарядить автомобиль с помощью протянутого кабеля прямо из квартиры на 19 этаже. Видео публикует telegram-канал «360tv».

На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть как длинный провод свисает с 19-го этажа к земле, где он подключен к автомобилю на парковке у многоэтажного дома.

«Выше этажей больше нет», — с иронией заметил автор видео.