Главную новогоднюю ель России спилили в Подмосковье

Главную новогоднюю ель России, которая вскоре украсит Соборную площадь Московского Кремля, спилили в Щелкове, передает во вторник корреспондент ТАСС.

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Как ранее рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, в этом году из нескольких десятков "конкурсанток" на "звание" главной новогодней ели страны было выбрано 90-летнее дерево, найденное в деревне Новопареево городского округа Щелково. Высота елки - около 28 м, диаметр ствола - 56 см, а размах нижних ветвей - порядка 10 м.

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"Мы в 22-й раз проводим спил елки и ее установку на Соборной площади Московского Кремля. <...> В этом году елку мы, как обычно, выбирали с апреля, порядка 37 елок было осмотрено", - рассказал журналистам заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов.

Он отметил, что хвойные "конкурсантки", претендующие на звание главной елки страны, проходят тщательный отбор. Они должны соответствовать ряду параметров, среди которых высота, возраст, размах ветвей. Кроме того, учитывается возможность подъезда к елке тяжелой техники.

"Елка должна быть в возрасте порядка 100 лет. Каждое из требований обусловлено тем, что, например, столетняя елка уже заканчивает срок своей службы, жизнь, поэтому мы выбираем именно такую, чтобы меньше нанести урон природе", - добавил Кочанов.

Он отметил, что завтра ель будут укладывать на специальную конструкцию для перевозки в Москву и аккуратно подвязывать ветки дерева. Через пару дней ель завезут на Соборную площадь через Спасскую башню.

О традиции

Дореволюционная традиция устанавливать новогоднее дерево на Соборной площади Кремля была восстановлена в новой России. Если в 2000-2004 годах в Кремле появлялась 22-метровая искусственная ель, то с 2005 года в Кремль стали привозить живые елки. Два раза их рубили на родине Деда Мороза в Великом Устюге, но столь дальняя дорога до Москвы отнюдь не красила ели. Поэтому все последние годы главная новогодняя ель России выбирается в Подмосковье.

Выбор кремлевской ели

В этот раз главный новогодний символ страны нашла старший участковый лесничий Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО "Мособллес" Наталья Гусева. В беседе с журналистами она рассказала, что это дерево обнаружила еще в 2020 году, однако заявку на участие в конкурсе по отбору главной елки страны подала только в этом.

"Мне говорили, что если вы видите елку, то вы должны почувствовать, что именно она - Кремлевская. И вот на эту взгляд сразу упал: она нужной формы. Наверное, это сердцем или душой чувствуется", - добавила Гусева.