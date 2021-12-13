Иммунолог заявил о снижении эффективности масок из-за омикрона

По его словам, новые штаммы «дельта» и «омикрон» выделяют больше вирусных частиц на единицу времени и могут проникать в организм с сухими частицами в воздухе - без кашля и чихания.

«Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. (…) Поэтому да, с «омикроном» и «дельтой» все-таки похуже маски работают. Особенно с «омикроном», - сказал Николай Крючков изданию «Ура.ру».

13 декабря в Великобритании был зарегистрирован первый случай смерти человека, который заразился «омикрон»-штаммом коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что на омикрон-штамм приходится 40% всех новых случаев инфицирования COVID-19 в Лондоне. Специалисты ожидают, что уже в середине декабря «омикрон»-штамм может стать доминирующим и вытеснить «дельту», на которую приходилось более 98% случаев COVID-19 в Великобритании.