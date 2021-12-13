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21 минуту назад

Умер скульптор Николай Селиванов

Народный художник России, скульптор Николай Селиванов умер в возрасте 92 лет. Об этом рассказал его сын Василий в аккаунте семейной скульптурной студии в Instagram.

Умер скульптор Николай Селиванов
Фото: ALEXEY3DEEPALEXEY3DEEP

«Добрый, веселый, настоящий скульптор, мастерюга. Деревенский аристократ», — написал Василий. Прощание и отпевание пройдут 16 декабря в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старо-Симоновым селе в 11:00 по мск.

Ранее сообщалось о том, что в Москве скончался российский режиссер Сергей Соловьев. Во Всероссийском государственном университете кинематографии имени Герасимова (ВГИК), где преподавал кинематографист, отметили, что у него были проблемы с сердцем.

Общество,Сергей Соловьев,
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